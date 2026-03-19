「選抜高校野球・１回戦、八戸学院光星１５−６崇徳」（１９日、甲子園球場）八戸学院光星がタイブレークの熱戦を制し、２年ぶりの初戦突破を果たした。６−６の十回、佐々木の勝ち越し打など６安打を集中して一挙９点の猛攻。粘る崇徳を突き放した。タイブレークの一挙９得点は春夏通じて最多となった。崇徳は初回、敵失と田井の２点二塁打で３点を入れると、二回にも１点を加えた。２点を追う八回には先頭田井の安打から