名古屋市が運営する名古屋城や東山動植物園の入場料などの値上げが19日、議会で可決されました。市民劇団などが活動するホール使用料などの値上げも決まり、関係者からは困惑の声も上がっています。19日の名古屋市議会。市が運営する752施設の使用料の値上げが可決されました。東山動植物園では今年10月から、大人1人の入場料が500円から800円に300円値上げされます。 名古屋城も500円から1000円と、2倍の