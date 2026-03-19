シンガー・ソングライターの藤井風が、侍ジャパンのユニフォーム姿を披露し、話題を集めている。藤井は１９日、自身のインスタグラムを更新。自身が手がけた楽曲について英語で記し、グラウンドをバックに侍ジャパンのユニホーム姿でポーズを決めるショットなどを公開した。この投稿にファンからは「かっこよすぎるんだが！」「スタジアム内で１番イケてる集団」「最高に気分が盛り上がる曲をありがとう」「とにもかくにもカ