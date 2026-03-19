１７日、慈渓市の騰豊省級現代化農作業サービスセンターで、発芽した育苗トレーをハウス内に整然と並べる従業員。（慈渓＝新華社記者／徐碰）【新華社慈渓3月19日】中国浙江省慈渓市の農業企業、寧波騰豊農業開発が運営する騰豊省級現代化農作業サービスセンターは、春の育苗シーズンを迎え、各種作業が本格化している。施設内にあるスマート育苗センターでは、ライン式の精密播種とスマート暗室での発芽促進を組み合わせ