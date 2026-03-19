鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第８話が１５日に放送された。残り２話。幸後一香（戸田恵梨香）の正体が判明。早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）の妻早瀬夏海（山口紗弥加）が成り代わっていたことが明らかになり、一連の不可解事件は、不正献金を捻出する合六亘（北村有起哉）の陰謀だったことなど、真相の大筋が判明した。山の中から見つかった夏海だとされていた白骨遺体は、夏海のリブートに協力し