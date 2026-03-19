「第９８回選抜高校野球大会」の応援イメージキャラクターを務めるタレントの黒氏萌楓と、モデルの佐藤泰心が１９日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場を訪れ、開会式や試合を観戦した。初めて甲子園を訪れ、し合いを観戦した２人。黒氏は「すごく球場が広くて、見ている人からも、試合する選手からも、支えているスタッフからも真剣さが伝わってきて、自分もドキドキしました」と興奮気味。佐藤も「今までは試合をテレビで見たこ