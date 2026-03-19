パナマ代表でWBCに出場した巨人のアルベルト・バルドナード投手（33）が19日、東京ドームで行われた練習に合流した。昨秋以来の来日となり「本当にまた自分のチームに帰って来れて仲間と会えてうれしい」と笑みを浮かべた。WBC期間は「WBCに出るっていうのは選手としても誇りに思えることでしたし、凄く貴重な経験だった」と振り返ったバルドナード。27日に開幕するシーズンに向けては「ワクワクしている」と語った。