将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第6局が18、19日の両日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に103手で敗れた。通算成績は永瀬の3勝3敗。3勝1敗とリードし、念願のタイトル奪取まであと1勝と迫る中での2連敗。藤井のタイトル戦6連続敗退中の永瀬は悲願に向け、最終局に望みをかける。先手藤井、後手永瀬の