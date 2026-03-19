「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１９日、尼崎）３号艇の茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝が３コースからのまくり差しで勝利し、今年２回目、通算では６７回目の優勝を１４回目のＧ１Ｖで飾った。２着には断然の人気を集めた１号艇の桐生順平（埼玉）、３着には池田浩二（愛知）が入り、３連単は３２００円（１２番人気）での決着となった。尼崎市制１１０周年記念として行われたＧ１・尼崎センプルカップを制したのは