タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）が、19日までに自身のYouTubeチャンネル「所さんの97チャンネル」を更新。“愛車”のカスタムを報告した。【動画】所ジョージ、カスタムした“愛車”とうまそうな“食卓”公開「屋根を白く塗ってみた【世田谷ベース】」と題した動画で、概要欄に「屋根を白く塗ってホイールも交換」とコメント。動画では、「屋根を白に塗ってみた」というテロップとともに、所の愛車である