将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第6局が18、19日の両日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で指され、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に103手で勝利した。通算成績は藤井の3勝3敗。1勝3敗で迎えた7番勝負初のカド番を2連勝でしのぎ、王将5連覇に向けて最終局に望みをつないだ。先手藤井、後手永瀬の対局。藤井の角換わりに対し永瀬が積極的に動く