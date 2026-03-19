東京・新橋のスナックで、泥酔した客のクレジットカードを不正利用していたとみられる女が逮捕されました。中国籍の袪鳳英容疑者（42）は、他人名義のキャッシュカードで現金約270万円を引き出し、盗んだ疑いが持たれています。2025年、新橋のスナックを利用した客から「記憶にないクレジットカードの請求がある」などと警視庁への相談が相次いでいて、袪容疑者が使ったとみられる他人名義のキャッシュカードの口座に