■第101回 日本選手権水泳競技大会 女子100ｍバタフライ 決勝（19日、東京アクアティクスセンター）9月19日開幕アジア大会（愛知・名古屋）41競技、460種目が実施、53競技会場32年ぶりの日本開催32年ぶりの日本開催となる愛知・名古屋2026アジア大会の選手選考を兼ねた第101回 日本選手権水泳競技大会が19日に行われ、女子100mバタフライで池江璃花子（25、横浜ゴム）が57秒49で優勝。惜しくも派遣標準の56秒93には届かなかっ