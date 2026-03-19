お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が出演する、メ〜テレ（名古屋テレビ）の音楽特番『秋山歌謡祭2026』（東海3県（愛知・岐阜・三重）で放送）が27日午後11時15分から放送される。【写真】氣志團とコラボ楽曲をパフォーマンスするロバート秋山芸人としてだけでなくアーティストとしても活動する秋山が、数々の名曲から新曲まで歌い続ける音楽特番『秋山歌謡祭2026』。今年も圧巻のステージが展開される。注目は、秋山の代表曲