徳島阿波おどり空港で3月19日朝、国際線エリアに不審者が侵入したとの想定で、職員らがその対応を確認する訓練が行われました。「通してよ、通ります」「不審者侵入 ゲートストップ」「だれが不審者やねん」この訓練は、徳島空港事務所や県警などが合同で行ったもので、徳島空港 国際線の保安検査場で刃物を持った不審者が強引に検査場を通ったとの想定で行われました。「ここ通してくれ」「パスポートとか」「持って