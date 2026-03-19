「一般戦」（１９日、平和島）川島拓郎（３７）＝静岡・１１８期・Ｂ１＝が好調だ。１９日の２日目７Ｒで４カドから２着を確保。１８日の初日からは１、３、２着と成績をまとめている。レース後は「いい調整ができました。どこがいいとかはないけど、ストレスなく乗れています。エンジンも悪くない」と手応えをつかんでいた。２０日の３日目は２走１５点条件（優出ボーダーを得点率８・００で想定した場合）の勝負駆けとなる