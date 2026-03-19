高校生だった娘に性的暴行を加えたとして一審で実刑判決を受けた父親が、控訴審で改めて無罪を主張しました。富山・黒部市の元会社役員・大門広治被告（54）は2016年、当時高校2年生だった娘の福山里帆さん（26）に性的暴行を加えたとして準強姦の罪に問われ、一審で懲役8年を言い渡されましたが控訴していました。19日、名古屋高裁金沢支部で開かれた控訴審の初公判で、大門被告は「娘の人生を狂わせた。深くおわびしたい。自分が