夫のスマホ画面には、夫の地元のケーキ屋さんの検索履歴が…。普段実家に帰ることも少ない夫。妻は、やはり何か隠しているのではないかと疑い…。舞子さんは、いっそのこと直接聞いてみることにしました。母親が新幹線で恵一さんを見たことを伝えると…。＞＞【まんが】夫にGPSを仕込んだら