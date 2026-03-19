記者会見する木原官房長官＝19日午後、首相官邸政府、与党は2026年度予算案を巡り、月内に成立しなかった場合に備え、暫定予算案編成の可否の検討に入った。立憲民主党は、週明け早々に政府が暫定予算案の編成を表明しなければ、参院予算委員会などの審議を拒否する可能性があるとしており、参院で少数の与党は野党に配慮せざるを得ないためだ。高市早苗首相が米国から帰国後、政権幹部と協議し最終判断する見通し。複数の関係者