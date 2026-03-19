大相撲春場所１２日目（１９日・大阪府立体育会館）――１敗で単独トップの関脇霧島は１差で追っていた横綱豊昇龍を上手投げで破り、１１勝目を挙げた。豊昇龍は３敗。２敗の琴勝峰は義ノ富士をはたき込んで１０勝に到達。平幕豪ノ山は大関琴桜に押し出されて３敗に後退。琴桜は勝ち越した。大関安青錦は大栄翔に突き倒され７敗となり、綱取り挑戦が一転して負け越しのピンチ。関脇高安は平戸海に寄り切られた。１２日