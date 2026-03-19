沖縄・名護市の沖合で2隻の船が転覆し、乗っていた修学旅行中の女子高校生ら2人が死亡した事故。死亡した女子高校生は、身に着けていたライフジャケットが船の一部に引っかかり、逃げ遅れた可能性があることが分かりました。事故が起きた現場は名護市辺野古の沖合。16日、京都府から修学旅行で来ていた同志社国際高校の生徒を乗せた2隻の船が相次いで転覆。乗っていた21人全員が海に投げ出されました。この事故で、船長の金井創さ