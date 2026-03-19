「GREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）」の開催まで、1年を切りました。2026年3月19日から22日まで、横浜市内で関連イベントが開催されています。数量限定で花をプレゼント20日から22日まで、市内3か所に思わず写真を撮りたくなるような「フラワースポット」が登場します。（1）横浜駅・20日...西口エリア（みなみ西口・幸川橋）・21日・22日...東口エリア（はまテラス＝スカイビル・そごう横浜店2階ペデストリアンデッキ）