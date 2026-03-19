県の最新のまとめで、インフルエンザの患者の数が、県全体で注意報レベルを下回りました。一方で、感染性胃腸炎はこの10年で最も多くなっていて、県は引き続き対策を心がけるよう呼びかけています。今月15日までの1週間で、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は、前の週から78人減って244人でした。1医療機関あたりでは9.76人で、流行が継続している可能性があることを示す注意報レベルの10人を下回