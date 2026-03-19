自宅アパートの敷地内に乳児の死体を遺棄した罪に問われている43歳の女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。検察は拘禁刑1年を求刑しています。死体遺棄の罪で起訴されているのは、秋田市川尻御休町の無職佐藤寿子被告43歳です。起訴状などによりますと佐藤被告は2020年5月、自宅アパートで子どもを出産。貧血や疲労のため気を失い、目を覚ました時には乳児が死亡していました。しかし、その後葬祭手続きを行