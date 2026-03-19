県議会は総額6,000億円余りの新年度当初予算案を原案通り可決し、閉会しました。就任後はじめてとなる当初予算案が可決されたことを受け鈴木知事は「知事選で掲げた政策を確実に実行し、成果をもって県民に変化を実感してもらいたい」と述べました。県の来年度一般会計の当初予算案は総額6,041億円で、「人口減少社会に対応した複合的なアプローチ」を最大のテーマにしています。具体的には、県内に移住した子育て世帯