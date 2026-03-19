2026年公開予定の劇場アニメーション『魔法使いの夜』に関する続報が3月21日18時に発表される。 参考：TYPE-MOON×ufotable『魔法使いの夜』劇場アニメーション化決定ビジュアル＆PVも 『魔法使いの夜』はTYPE-MOONが開発・販売したビジュアルノベルPCゲームで、2012年4月12日に発売。シナリオを『空の境界』『Fate』シリーズの生みの親である奈須きのこ、グラフィックを長年TYPE-MOONのクリエ