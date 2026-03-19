北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にリリースするニューシングル『ULTRA』のアートワーク、収録曲、特設サイトを公開した。 （関連：【画像あり】北山宏光、ニューシングル『ULTRA』3形態のジャケット写真） 新アーティスト写真は、青空の中でピンクと白の衣装をまとった北山が佇む爽やかなビジュアルとなっている。ジャケット写真はいずれの形態も、青空の中で微笑む少女が映