3月17日、『FIBA女子ワールドカップ2026予選』グループAは全日程が終了。各部門のスタッツリーダーが確定し、3ポイント成功率に女子日本代表の選手たちがランクインした。 堂々ランキング1位に輝いたのは、平下愛佳（トヨタ自動車アンテロープス）で、今大会5試合で26本中14本を成功させ53.8パーセントという驚異的な確率を残した。オーストラリア代表戦では8本中4本、負けられ