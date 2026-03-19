04 Limited Sazabysが、過去リリースされたオリジナルアルバムのアナログ盤（レコード）を4月4日の“フォーリミの日”に全国のCDショップにて同時リリースする。 （関連：結束バンド×石原慎也、04 Limited Sazabys、大木伸夫、佐藤千亜妃……キャラと楽曲提供者によるシナジー） このたびアナログ盤として発売されるアルバムは、『CAVU』『eureka』『SOIL』『Harvest』の計4タイト