ニューオーリンズ出身のトロンボーン奏者／シンガー トロンボーン・ショーティが、ビルボードライブに初登場する。 （関連：氷川きよし、“演歌以外”の楽曲が持つ魅力ポップス、ジャズでも光る確かな歌唱力と表現力） ロック、ファンク、ソウル、ジャズ、ブルース、ヒップホップ、カリブ音楽などを自在に融合させたエネルギッシュなサウンドと圧巻のライブパフォー