サッカーJ1ファジアーノ岡山です。百年構想リーグ第7節、チームはきのう（18日）、アウェーでセレッソ大阪と対戦。試合は後半、劇的な展開となりました。 前節から中3日。相手はこれまでの公式戦で一度も勝利したことがないセレッソ大阪です。試合は前半19分に先制されたものの、前半45分には山根永遠のクロスにウェリックポポ。2試合連続得点となる同点弾を頭で押し込みます。 エンドが変わった