日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円２０～２３銭と前日に比べ４４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円３３～３７銭と同６６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４５２～５４ドルと同０．００７４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS