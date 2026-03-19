バイエルンに所属するMFレナート・カールが、ドイツ代表に初招集される見込みだ。昨夏に開催されたFIFAクラブワールドカップでトップチームデビューを飾ったカールは、先月22日に18歳となったばかりの左利きの攻撃的MF。今シーズンはライプツィヒとのブンデスリーガ開幕戦でいきなり出番を得ると、ここまで公式戦34試合8ゴール6アシストを記録。チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第3節クラブ・ブルッヘ戦ではCLに