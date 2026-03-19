スペイン紙『マルカ』が、3月の代表ウィークを迎えるスペイン代表のメンバーを予想している。FIFAワールドカップ2026前最後の代表ウィークとなる今回。言い換えれば、選手にとっては、メンバー入りをかけた“サバイバルの最終局面”ということだ。EURO2024王者にして、欧州予選を5勝1分の21得点2失点と圧倒的な成績で勝ち抜けたスペイン代表においても同様で、主な要因はケガやコンディション不良というが、競争力を加速させる