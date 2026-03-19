日本サッカー協会（JFA）は19日、3月末に開催されるスコットランド代表、イングランド代表とのアウェー2連戦に向けてのメンバー28名を発表した。6月に開幕を控えるFIFAワールドカップ2026に向けて、重要かつ本大会前に最後と言っていいメンバー選考へのテストの場となるが、現在負傷中の選手も多く、南野拓実や久保建英などが今回は選外となっている。2025年の日本代表活動に招集（EAFF E-1選手権を除く）されていて、今回招