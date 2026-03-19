Apex Commerceは3月19日 12時、世界中の敏感肌ユーザーから支持される「SNOW FOX SKINCARE（スノーフォックス スキンケア）」より、非電源型・次世代頭皮ケア「プレミアム FOX カッサ 遠赤外線 ミニ ヘアブラシ」を発売しました。■「とかす」から頭皮の温活・デトックスへブランドのアイコンともいえる「プレミアム FOX カッサ ブラシシリーズ」から、ブランド史上最高峰の技術を搭載したヘアブラシが登場します。同製品は、遠赤