コジットは2月2日、ブラジャーの中に仕込むだけで、夏はサラッと、冬はしっとりと、バストをやさしく守る「シルクのおまもりバストカバー」を全国発売しました。汗、ムレ、下着のこすれ……。毎日身に着けるブラジャーだからこそ、バストまわりの“ちょっとした不快感”が気になるもの。そんなお悩みに寄り添う新アイテム「シルクのおまもりバストカバー」が登場しました。■シルク100％だから、一年中心地いい素材はシルク100％。