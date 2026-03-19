パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社 イメージングソリューション事業部は3月19日（木）、大阪府門真市と「シティプロモーション推進に関する事業連携協定」を締結したと発表した。 同社は門真市内に開発・製造拠点を有しており、今回の協定は未来を担う子どもたちをはじめとする市民の豊かな人生を育むことを目的に、写真・動画文化の醸成に向けた連携を開始するも