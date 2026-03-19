今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第119回（2026年3月19日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）トキ、ブードゥー人形を手作りする本日もヘブン（トミー・バストウ）の背中が長く映る。何か懸命に書いている。一