アシックスは19日、約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たしたDF冨安健洋を祝福する動画を各SNSで公開し、エールを送った。アシックスは2023年1月に冨安とアドバイザリースタッフ契約を締結。今回の投稿は単なるサポートという枠を超え、寄り添い、共に戦うアシックスの姿勢と、「ともに進化する」という強い決意が込められている。アシックスの担当者は「冨安選手がピッチから離れていた期間、私たちはただ怪我が治るのを待っ