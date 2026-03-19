【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢沢永吉による伝説級のライブ『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME Do It! YAZAWA2025』のBlu-ray＆DVDのリリースを記念して、初のポップアップストア『EIKICHI YAZAWA POP-UP STORE DIAMOND MOON HARAJUKU』を開催することが決定した。 ■デジタルキャンペーンを開催予定 新しいカルチャーを世界に発信し続ける街・原宿に、矢沢永吉オフィシャルストア『DIAMOND MO