【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DXTEENが、3月25日に2ndアルバム『Heart Beat』をリリース。これを記念して、特別番組『DXTEEN Heart Beat』が、3月26日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。 ■絶叫アトラクションに挑戦するメンバーたち 大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成されたグローバルボーイズグループ、DXTEEN。 2023年のデビュ