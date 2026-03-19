19日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝159円17銭前後と、午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円30銭前後と8銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース