日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9227枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 9227(9213) ソシエテジェネラル証券5286(5286) バークレイズ証券4721(472