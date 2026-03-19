春の選抜高校野球大会が19日開幕しました。鹿児島の神村学園も堂々と入場行進しました。今年で98回目となる春の選抜高校野球大会には初出場2校を含む32校が出場します。開会式では、去年の優勝校で神村学園の初戦の相手でもある横浜高校を先頭に南から北の順に選手たちが入場行進しました。2年ぶり7回目の出場となる神村学園も堂々と入場しました。（選手宣誓・北照高校手代森 煌斗主将）「かつて高校球児だった者たちが世界