中国のポータルサイト・捜狐に19日、卓球のWTTチャンピオンズ重慶で張本智和（22）を破った温瑞博（ウェン・ルイボー）（19）が中国男子のナンバー2になる可能性があるとの論評記事が掲載された。同大会男子シングルス準決勝で、世界ランキング27位（当時）の温が同5位（当時）の張本に4-2で勝利した。決勝ではフランスのフェリックス・ルブランに敗れたものの準優勝し、大会後に発表された最新の世界ランキングは17位まで浮上した