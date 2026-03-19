中国科学院広州生物医学・健康研究院によると、同研究院は最近、広州医科大学など複数の機関と共同で、健康なミトコンドリアを「梱包」した新たな高効率ミトコンドリアカプセル移植技術を開発し、世界で初めて細胞や組織への安全で効率的な「配送」を実現しました。このミトコンドリアカプセル移植技術はパーキンソン病やミトコンドリアDNA枯渇症候群などの病気の症状を改善できます。この研究は再生医学分野において新たな「細胞