バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、食品モチーフの立体パズル第14弾「解体パズルLite タピオカミルクティーパズル」を2026年3月中旬に発売する。黒糖と抹茶のフレーバーシート付属、「味変」が楽しめる世界中にファンがおり、専門店も数多く存在するという「タピオカミルクティー」がパズルになって登場。カップの中に6個のミルクティーパーツと4個のタピオカパーツを正しく