「プリティーシリーズ」の最新作、テレビアニメ『おねがいアイプリ』（4月5日スタート、毎週日曜前9：30）のアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ 1だん』が4月2日から展開される。あわせて、もうひとつのアミューズメントゲーム『アイプリバース おねがい1だん』も同時にスタート。「1だん」では、先に発表されたW主人公の「いのり」と「あおい」のバズリウムコーデに加え、新キャラクター「ぐみ」も登場し、煌めき溢れ