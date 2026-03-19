ダウンタウン・浜田雅功が、21日放送のMBS『ごぶごぶ』（毎週土曜後1：54※関西ローカル）で俳優の井川遥と大阪・天満を舞台に居酒屋をはしごする。【番組カット】貴重な集合ショット！関西のベテラン芸人と共演する浜田雅功浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き井川。2児の母でありながら透明感あふれる美しさと落ち着いた存在感で、数々のドラマや映画、CMで幅広く活